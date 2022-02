Premier: al City basta un gol di Foden sul campo dell'Everton

ROMA, 26 FEB - E' bastato un gol di Foden (36' st) al Manchester City per vincere sul terreno del Goodison Park di Liverpool contro l'Everton. La squadra di Pep Guardiola è salita così a quota 66 punti dopo 27 giornate in Premier League e adesso aspetta notizie dall'altra squadra di Liverpool che ha una partita in meno e dovrà giocare in trasferta (ma a marzo) contro l'Arsenal. I 'Reds' in classifica sono a -6. L'altra squadra di Manchester, lo United, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa con il Watford: i 'Red Devils' in classifica sono quarti, con 47 punti, 3 in meno del Chelsea che deve ancora ospitare il Leicester.

