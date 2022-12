Premier: Brentford prolunga con tecnico Frank fino a 2027

ROMA, 24 DIC - Lunedì prossimo ospiterà il Tottenham di Antonio Conte nella prima partita del Boxing Day che segna il riavvio della Premier League dopo la sosta per i Mondiali, ma intanto sotto l'albero il manager del Brentford, Thomas Frank, ha trovato il rinnovo del contratto fino al 2027. Il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito la conferma del 49enne tecnico danese, che dal suo arrivo nel 2018 ha portato la squadra per la prima volta in Premier League nel 2021. Attualmente il Brentford è decimo in classifica e nell'ultima partita prima della sosta aveva battuto 2-1 il Manchester City di Guardiola.

