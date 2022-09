Premier: doppietta Rashford, Manchester Utd. abbatte l'Arsenal

ROMA, 04 SET - Va al Manchester United il big match contro la capolista Arsenal che conclude la sesta giornata della Premier League. I Red Devils, con Ronaldo che parte dalla panchina, vincono per 3-1 e si portano a 12 punti in classifica e a -3 dai Gunners, che perdono l'imbattibilità ma restano al comando. Il primo gol è dell'ultimo acquisto estivo, pagato 100 milioni, il brasiliano ex Ajax Antony, capace di sbloccarsi già all'esordio e che nel corso del match lascerà poi il posto a CR7. Nella ripresa dopo un quarto d'ora pareggia i conti Bukayo Saka, ma a quel punto sale in cattedra Rashford che con una doppietta regala i tre punti allo United. "Oggi siamo stati una buona squadra, con un buono spirito di gruppo - le parole di Ten Hag nel dopopartita -. L'Arsenal ha creato occasioni ma abbiamo segnato dei bei gol, siamo stati ottimi in contropiede. Avremmo potuto fare ma non siamo collaudati come loro. Quando lo saremo, avremo meglio il controllo del gioco. Abbiamo difeso bene, e non ho mai avuto la sensazione che ci avrebbero battuto". Nell'altra partita di oggi, il Brighton torna a vincere e lo fa travolgendo 5-2 il Leicester, con McAllister autore di una doppietta e autentico match winner. Ora i Seagulls salgono a quota 13 punti e si piazzano al quarto posto, dietro ad Arsenal (015) e Manchester City e Tottenham (14).

