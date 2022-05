Premier: è De Bruyne il 'giocatore dell'anno'

LONDRA, 21 MAG - E' Kevin De Bruyne del Manchester City il giocatore dell'anno in Premier League. Il belga è infatti risultato il più votato nell'annuale sondaggio che la lega inglese effettua fra i tifosi. E' la seconda volta che De Bruyne, 15 gol e 13 assist finora, ottiene questo riconoscimento, "e ciò mi rende particolarmente orgoglioso - il suo commento - perché in questo campionato c'è tanta qualità e fa piacere essere nominato nonostante una concorrenza molto qualificata". Dietro il fantasista del City si sono piazzati il suo compagno di squadra Joao Cancelo, il duo del Liverpool Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah, Jarrod Bowen del West Ham e Bukayo Saka dell'Arsenal. Oltre a De Bruyne soltanto altri tre calciatori hanno vinto questo premio per due volte, e sono Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Nemanja Vidic. Il Manchester City è risultato 'pigliatutto', perché il premio di miglior giovane è andato a Phil Foden, per il secondo anno consecutivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA