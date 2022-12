Premier: harakiri Leicester, Liverpool vince e prosegue rimonta

ROMA, 30 DIC - Il Liverpool batte 2-1 il Leicester ad Anfield Road nell'ultima sua partita del 2022 in Premier League, conquistando il quarto successo consecutivo e avvicinando la zona Champions. Anche se il distacco dall'Arsenal capolista resta enorme, oggi 12 punti con i Gunners che hanno una partita in meno, il quarto posto occupato dal Tottenham è a sole due lunghezze. La vittoria odierna è stata però molto sofferta. Le reti della rimonta dei Reds sono state segnate entrambe dal difensore belga del Leicester Faes e una più clamorosa dell'altra, inoltre la difesa ha sbandato più volte, come nel caso della rete dei vantaggio delle Foxes segnata da Dewsbury-Hall. Nell'altra partita di giornata, quinta sconfitta di fila per il West Ham, 2-0 in casa del sempre più sorprendente Brentford, al quinto risultato utile di fila. La squadra di Moyes, che in pratica è in zona retrocessione, ha subito nel primo tempo le reti di Toney e Dasilva e non è riuscito a reagire, con un Paquetà spaesato e uno Scamacca mai pericoloso.

