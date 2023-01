Premier: il Chelsea ricorda Vialli a Stamford, e torna a vincere

ROMA, 15 GEN - Il Chelsea torna alla vittoria in Premier League dopo due sconfitte consecutive, battendo 1-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge. Le emozioni più forti si sono però provate prima del fischio d'inizio, con il commosso ricordo del club, dei giocatori e dei tifosi per Gianluca Vialli, nella prima partita giocata in casa dopo la scomparsa dell'ex giocatore e manager. I calciatori si sono riscaldati in campo indossando una maglia con la scritta 'Vialli', mentre una nutrita rappresentanza di ex giocatori ed ex compagni dell'italiano ha preso parte al minuto di raccoglimento in sua memoria. Tra gli altri erano presenti John Terry, Albert Ferrer, Graeme Le Saux, Jody Morris e Jimmy Floyd Hasselbaink. Sulle tribune tra cori, sciarpe, striscioni e applausi tutti hanno voluto rendere omaggio a Vialli, mentre una sua foto era proiettata sul maxi schermo. L'incontro è stato deciso da una rete del tedesco Kai Havertz nella ripresa, ma i Blues restano decimi in classifica dopo 18 partite, molto lontani dalla zona Europa. Continua invece il percorso in alta quota del Newcastle, terzo in classifica con 38 punti dopo il successo per 1-0 sul Fulham. I tre punti guadagnati dopo due pareggi portano la firma dello svedese Isak, in gol nel finale del match.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA