Premier: il Manchester City torna in testa, 3-0 al Wolverhampton

ROMA, 17 SET - Il Manchester City vince nell'anticipo odierno dell'8/a giornata della Premier League, tornata in campo dopo la sospensione per la morte della regina Elisabetta II. La squadra di Pep Guardiola si è imposta per 3-0 sul terreno del Molineux Stadium di Wolverhampton contro la squadra locale. Ha aperto le marcature Grealish al 1' pt, raddoppio del solito Haaland - all'11/o gol in Premier in soli 7 partite - al 16', Foden infine ha calato il tris al 24' st. In classifica i 'citizens' tornano in vetta con 17 punti, contro i 15 dell'Arsenal, in campo domani alle ore 13 sul campo del Brentford, mentre il Tottenham è terzo a 14: la squadra di Antonio Conte, alle ore 18,30, ospiterà il Leicester, ultimo in classifica con un solo punto.

