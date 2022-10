Premier: l'Arsenal batte il Liverpool e torna in vetta

ROMA, 09 OTT - Spettacolo e gol sul terreno dell'Emirates Stadium di Londra, dove l'Arsenal ha battuto per 3-2 il Liverpool nel posticipo della 10/a giornata della Premier League. Un successo che permette ai 'Gunners' di riprendersi la vetta solitaria del campionato inglese, scavalcando il Manchester City, che è adesso a -1 (24 punti per la squadra di Arteta, contro i 23 della formazione guidata dal connazionale Guardiola) in classifica. Sprofondano i Reds di Juergen Klopp, decimi con soli dieci punti in compagnia dei cugini dell'Everton, oltre che del Brentford e del West Ham. Martinelli ha aperto le marcature al 1' per l'Arsenal, Nunez al 34' ha firmato il pareggio ma, nella ripresa, la squadra di Londra è tornata in vantaggio con Saka al 5', prima di essere nuovamente raggiunta dalla rete di Firmino all'8'. Ha deciso il match ancora Bukayo Saka, battendo Alisson al 31'. Nelle altre sfide odierne, il Crystal Palace ha superato per 2-1 il Leeds e il West Ham si è aggiudicato il derby londinese contro il Fulham per 3-1.

