Premier: l'Arsenal batte l'Aston Villa e torna in testa

ROMA, 18 FEB - L'Arsenal ha riconquistato il primo posto in Premier League vincendo in casa dell'Aston Villa (4-2, dopo essere stato due volte in svantaggio), mentre il Manchester City è stato fermato sull'1-1 dal Nottingham Forest. Con 54 punti i Gunners guidano la classifica e reagiscono al ko casalingo con i Citizens (52). Male il Chelsea, battuto in casa (1-0) dal Southampton, ultimo. È bastato un calcio di punizione diretto di James Ward-Prowse nel recupero del primo tempo per decidere le sorti della partita. I continui cambi di formazione imposti da Graham Potter - sei giocatori in campo oggi non erano titolari nella sconfitta per 0-1 di mercoledì contro il Borussia Dortmund - non stanno aiutando la squadra a trovare una propria identità. I Blues sono decimi con 31 punti. Sconfitta casalinga anche per il Brighton di Roberto De Zerbi (1-0 con il Fulham).

