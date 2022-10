Premier: l'Arsenal frena ma resta al comando, il Tottenham va ko

ROMA, 23 OTT - L'Arsenal frena nel posticipo della 13/a giornata della Premier League. La squadra dello spagnolo Mikel Arteta non va oltre il pareggio (1-1) al St.Mary Stadium di Southampton contro la locale squadra allenata da Ralph Hasenhuttl. I 'Gunners' riescono comunque a conservare il primato solitario in classifica, con 28 punti, 2 più del Manchester City. L'Arsenal era passato in vantaggio con Xhaka dopo 11', ma è stato raggiunto al 20' della ripresa da Armstrong. Per il Tottenham di Antonio Conte non è periodo positivo: gli 'Spurs' rimediano la seconda sconfitta di fila, arrendendosi questa volta in casa di fronte al Newcastle United. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra finisce 2-1, con il doppio vantaggio degli ospiti nel primo tempo (Wilson al 31' e Almiron al 40'); inutile il gol di Kane al 9' st. Il Tottenham resta terzo in classifica con 23 punti, ma il Newcastle adesso è a soli -2, assieme al Chelsea, ieri bloccato in casa dal Manchester United.

