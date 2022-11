Premier: l'Arsenal vola a +5 sul City, che perde in casa

ROMA, 12 NOV - Sabato ricco di colpi di scena nell'ultimo turno di Premier League prima della prevista sosta per i Mondiali in Qatar. La 16/a giornata ha fatto registrare il tracollo casalingo del Manchester City di Pep Guardiola, sconfitto 2-1 dal Brentford di Frank Tromas: la doppietta di Ivan Toney ha reso solo momentaneo il pareggio di Foden. L'Arsenal, approfittando della débable dei 'citizens', in serata ha vinto sul campo del Wolverhampton per 2-0 (doppietta di Odegaard) e ha allungato in classifica a +5 (37 contro 32 punti). Ha vinto anche il Liverpool che, ad Anfield Road, ha rifilato un perentorio 3-1 al Southampton (doppietta di Nunez e gol di Firmino). E' tornato al successo il Tottenham di Conte (4-3 in casa al Leeds) con doppietta di Bentancur, dopo i gol di Kane e Davies. Colpo del Newcastle contro il Chelsea (1-0), messo al tappeto dal gol di Willock. Altri risultati: Bournemouth-Everton 3-0, Nottingham Forest-Crystal Palace 1-0, West Ham United-Leicester City 0-2. Domani: Brighton-Aston Villa ore 15 e Fulham-Manchester United ore 17,30. Il massimo campionato inglese tornerà in campo il giorno di Santo Stefano (sarà un lunedì), con le partite della 17/a giornata d'andata.

