Premier League: 1-0 Liverpool, finisce imbattibilità City

LIVERPOOL, 16 OTT - Il Liverpool ha messo fine all'imbattibilità stagionale del Manchester City con un gol di Mohamed Salah a 14 minuti dalla fine che ha dato ai Reds la vittoria nel big match di Premier League giocato oggi ad Anfield. Dopo questo successo gli uomini di Jurgen Klopp sono ancora a 10 punti dal City e a 14 dalla capolista Arsenal (che oggi ha vinto 1-0 a Leeds con una rete di Saka) ma hanno mantenuto vive le loro speranze di titolo. Oggi Klopp è stato espulso nelle fasi finali della partita perché ha protestato troppo vivacemente dopo la mancata concessione di un calcio di punizione dopo un fallo, a suo dire, di Bernardo Silva su Salah. Ma anche il City recrimina per l'arbitraggio di Anthony Taylor per l'annullamento di un gol di Phil Foden all'inizio del secondo tempo dopo l'intervento del Var che, nello sviluppo dell'azione, aveva rilevato un fallo di Haaland su Fabinho. Dopo l'annullamento della rete, Guardiola è stato 'bersagliato' da un lancio di monetine da parte dei tifosi dei Reds. "Questo è Anfield", lo sconsolato commento del tecnico a fine partita. Così nonostante tutti i risultati ottenuti con Guardiola, il City deve ancora passare ad Anfield, dove resiste il record di imbattibilità casalinga, con il pubblico sugli spalti (non quindi quando si giocava a porte chiuse per la pandemia), che risale al 2017. Quanto allo strisce positive interrottesi oggi, c'è anche quella di Haaland che, con la maglia del City, andava a segno da dieci partite consecutive. Va anche ricordato che, in campionato, il Manchester City non solo era imbattuto dall'inizio della stagione ma non perdeva una partita dallo scorso febbraio. "Personalmente amo giocare sempre per un titolo - ha detto Salah nel dopopartita - e nella mia testa lotterò per questo. Ma dobbiamo concentrarci di più e prendere una partita alla volta". Altri risultati di oggi in Premier (11/a giornata): Aston Villa-Chelsea 0-2; Manchester Utd.-Newcastle 0-0; Southampton-West Ham 1-1 (Scamacca titolare, ma a secco).

