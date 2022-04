Premier League: 2-0 all'Everton, il Liverpool non molla

ROMA, 24 APR - Il Liverpool tiene il passo del Manchester City, che ieri aveva travolto in casa il Watford per 5-1. La squadra dell'allenatore tedesco Juergen Klopp, nello spigoloso posticipo odierno della 34/a giornata della Premier League (tanti gli epidosi al limite e i colpi proibiti), ha superato l'Everton di Frank Lampard per 2-0, aggiudicandosi così il derby cittadino. Hanno deciso il durissimo confronto di Anfield Road le reti realizzate dallo scozzese Andrew Robertson al 17' st e dal belga Divock Okoth Origi al 40' st. Grazie a questo successo, in classifica il Liverpool è tornato a -1 dal Manchester City di Pep Guardiola (80 punti contro 79). Nel prossimo turno i 'Citizens saranno di scena sul campo del Leeds United (sabato, ore 18,30), mentre i 'Reds' giocheranno a Newcastle (sabato, ore 13,30). La sfida ravvicinata per il titolo inglese, insomma, prosegue. Altri risultati di oggi: Chelsea-West Ham United 1-0 Brighton-Southampton 2-2 Burnley-Wolves 1-0 Domani: Crystal Palace-Leeds United ore 21.

