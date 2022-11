Premier League: l'Arsenal batte il Chelsea e torna in vetta

ROMA, 06 NOV - L'Arsenal risponde alla vittoria di ieri del Manchester City battendo 1-0 il Chelsea a Stamford Bridge nel penultimo turno di Premier League prima dello stop per il Mondiale e torna in vetta con due punti di vantaggio sui campioni in carica. Grazie ad una rete del difensore brasiliano Gabriel nella ripresa, la squadra di Mikel Arteta ha ottenuto l'11/a vittorie in 13 partite e conferma contro i Blues di essere una seria contendente per il titolo dopo aver già battuto altre big come il Tottenham e il Liverpool. Continua invece il momento no del nuovo manager del Chelsea, Graham Potter. Chiamato due mesi fa a salvare la stagione dopo l'esonero di Tuchel, il tecnico incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella col suo ex Brighton lasciato nelle mani di De Zerbi e comincia a finire nel mirino dei tifosi che non hanno mancato di 'beccarlo'. I Blues sono al settimo posto in classifica, a -13 dalla vetta ma soprattutto lontani dalla zona Champions.

