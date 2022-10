Premier League: va a Conte 'derby italiano' con De Zerbi

LONDRA, 08 OTT - Va ad Antonio Conte il derby italiano di Premier League che lo opponeva al collega Roberto De Zerbi, manager del Brighton. Sul campo dei Seagulls, il Tottenham dell'ex tecnico della Juve ha vinto per 1-0 grazie a un gol-partita, segnato di testa, da Kane su cross di Son. Nel riscaldamento prepartita i giocatori della squadra londinese hanno indossato una maglia con la scritta "Gian Piero per sempre nei nostri cuori", in memoria del preparatore atletico Gian Piero Ventrone, scomparso giovedì scorso e che è stato ricordato anche con un minuto di silenzio (durante il quale Conte ha pianto) prima della partita. Nelle altre partite di oggi della decima giornata, poker di reti del Manchester City al Southampton, 'timbrato' da Cancelo, Foden, Mahrez e dal solito Haaland. Così ora il City, al terzo successo consecutivo, è da solo al comando della classifica, con 23 punti e in attesa del big match di domani tra Arsenal e Liverpool. Il Toittenham è terzo a quota 20. Sempre oggi, il Chelsea dopo il tris al Milan in Champions League ne segna altri tre contro il Wolverhampton grazie a Havertz, Pulisic e Broja.

