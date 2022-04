Premier: Liverpool travolge lo United, 4-0 ad Anfield

ROMA, 19 APR - Il Liverpool ha inflitto un'altra lezione in campionato al Manchester United, imponendosi 4-0 ad Anfield Road dopo averlo sconfitto 5-0 nel girone di andata lo scorso ottobre a Old Trafford. Il successo porta i Reds momentaneamente in vetta alla classifica di Premier League con 76 punti, mentre il Manchester City (74) gioca domani col Brighton. Il poker porta le firme di Mohamed Salah, autore di una doppietta e sempre più capocannoniere con 22 reti, Luis Diaz e Sadio Mane. Lo United, che ha giocato senza Cristiano Ronaldo, in lutto per la morte del figlioletto neonato, resta sesto in classifica, con 54 punti. Intanto festeggia il ritorno in Premier League il Fulham, che battendo 3-0 il Preston a Craven Cottage festeggia la promozione con quattro partite di anticipo. Protagonista l'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic, autore di una doppietta che porta a 40 reti il suo bottino stagionale.

