Premier: Manchester City vince 3-1 a Leeds, doppietta di Haaland

ROMA, 28 DIC - Nato a Leeds 22 anni fa, dove il padre giocava, Erling Haaland non si fa commuovere e segna una doppietta alla squadra locale nella vittoria per 3-1 del Manchester City in un incontro di Premier League, il primo per i Citizens dopo i Mondiali. Gli uomini di Pep Guardiola si portano a -5 punti dall'Arsenal capolista, riprendendo la marcia dopo la sconfitta subita da Brentford prima della sosta. La partita è sbloccata da Rodri alla fine del primo tempo, poi Haaland la chiude prima del 20' toccando così, ma senza esultare per i gol, quota 20 nella classifica marcatori dopo 15 turni ma qualche errore di troppo gli nega la quarta tripletta stagionale. Il Leeds, alla seconda sconfitta consecutiva, rimane soli due punti sopra la zona retrocessione.

