Premier: Manchester City vince in rimonta, Haaland ne segna 3

ROMA, 27 AGO - Successo in rimonta per il Manchester City di Pep Guardiola, oggi impegnato nella partita casalinga contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-2 per gli ospiti, a segno con un'autorete di Stones dopo appena quattro minuti e poi con un gol di Andersen. Ma nella ripresa, dopo il punto dell'1-2 del City con Bernardo Silva, si è scatenato Erling Haaland, che esibendo il proprio repertorio di superbomber ha messo a segno una tripletta nel giro di 19 minuti (dal 62' all'81') ribaltando il match. Guardiola ne ha celebrato le gesta con un lungo abbraccio al suo attaccante quando è uscito dal campo.

