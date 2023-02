Premier: offerta dal Qatar per rilevare il Manchester United

ROMA, 17 FEB - Un consorzio guidato dallo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), ha annunciato di aver presentato un'offerta per rilevare il Manchester United. Il comunicato diffuso non ha fornito dettagli sull'importo proposto nell'offerta per il club, ma il prezzo potrebbe raggiungere la cifra record di sei miliardi di euro. La famiglia americana Glazer, diventata proprietaria dei Red Devils nel 2005, avevca annunciato lo scorso novembre che erano disponibili per valutare offerte per la cessione o per un investimento. Nel comunicato, l'offerente si dice pronto a "riportare il club ai suoi antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club" e promette investimenti "nelle squadre, nel centro di allenamento, nello stadio e in infrastrutture più ampie, nell'esperienza dei tifosi". Per rilevare lo United c'è anche l'interesse dell'imprenditore britannico sir Jim Ratcliffe, proprietario del colosso Ineos.

