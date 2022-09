Premio Lega a Sottil, è miglior allenatore di settembre

UDINE, 29 SET - Andrea Sottil è il miglior allenatore del mese di settembre: lo ha annunciato la Lega Serie A. Il riconoscimento sarà consegnato prima della gara interna con l'Atalanta del prossimo 9 ottobre. "Un premio prestigioso che è il riconoscimento per il suo ottimo lavoro e i grandi risultati di squadra raggiunti dai bianconeri", il commento del club friulano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 5ª alla 7ª della Serie A TIM 2022/2023. "Al suo esordio in Serie A TIM Andrea Sottil si sta subito dimostrando un tecnico preparato e un grande motivatore, capace di mettere in campo squadre ottimamente organizzate - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione è certamente l'Udinese di Sottil, un allenatore che ha saputo ripagare la fiducia della società. I tre successi in tre partite nel mese di settembre, con ben 10 reti realizzate contro avversari del calibro di Roma, Sassuolo e Inter, sono la dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dal mister piemontese e dal suo staff".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA