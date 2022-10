Presidente club insulta arbitro con altoparlante stadio, multa

GENOVA, 26 OTT - Dopo tre espulsioni di suoi giocatori il presidente di una squadra ligure di serie D ha perso del tutto la pazienza ed ha iniziato ad insultare l'arbitro dalla tribuna usando l'altoparlante dello stadio. Il giudice sportivo lo ha multato di mille euro. E' accaduto domenica scorsa durante il derby regionale Vado (Savona)-Ligorna (Genova). Protagonista è Franco Tarabotto, numero uno del Vado che milita nel girone a della serie D. Come raccontato dai media locali, è stato multato di mille euro dal giudice sportivo per aver "diffuso attraverso l'altoparlante dello stadio un'espressione ingiuriosa all'indirizzo della terna arbitrale e per avere i propri sostenitori rivolto insulti all'arbitro al temine della gara". L'episodio è avvenuto nei minuti finali della partita giocata allo stadio Chittolina di Vado. Gli ospiti genovesi del Ligorna erano in vantaggio 4-2 (risultato finale) e i padroni di casa giocavano in otto dopo ben tre espulsioni.

