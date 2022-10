Presidente Fipav Manfredi, nessuna cambio panchina in agenda

ROMA, 15 OTT - "Al momento non è in agenda nessuna sostituzione. Ne parleremo quando sarà il momento. Il ct Davide Mazzanti ha un contratto che scade nel 2024". Così il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, in una conferenza stampa ad Apeldoorn dove alle 16 le azzurre disputeranno la finale per il terzo posto dei Mondiali. "Il percorso delle ragazze è stato molto positivo - ha aggiunto -, il cambio dell'allenatore non è in agenda".

