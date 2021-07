Prima medaglia per San Marino: è il bronzo di Alessandra Perilli

Per San Marino arriva la prima storica medaglia alle Olimpiadi. L'ha conquistata, di bronzo, la 32enne Alessandra Perilli nella fossa olimpica donne. «E' un'emozione immensa, vado finalmente sul podio dopo nove anni di sacrificio e dopo Londra, dove fui quarta e ci rimasi male. Non so se ce l'avrei fatta ad aspettare altri tre anni. Sono felicissima, ma ho un pizzico di rammarico perché questa finale avrebbe potuto andare meglio.

Però va bene, è la prima medaglia di San Marino , e ora lì non so cosa succederà. Sono un'eroina? Non esageriamo». Così, all'ANSA, Alessandra Perilli, 32enne di Rimini, ex azzurra nelle giovanili che nel 2009 scelse San Marino «perchè mia mamma è di lì» e ha fatto la storia della Repubblica del Titano vincendo un bronzo olimpico nel tiro a volo.

