Primo gol dell'era del professionismo donne, Girelli su rigore

ROMA, 27 AGO - La prima giornata della Serie A femminile 2022-'23, stagione che inaugura il passaggio al professionismo per le giocatrici del massimo campionato italiano, si apre con il successo della Juventus sul campo del Como. Le campionesse d'Italia in carica si aggiudicano la sfida contro le lombarde e centrano i primi tre punti nel torneo. Al 'Ferruccio Trabattoni' di Seregno, l'agonismo delle undici di Montemurro le porta in vantaggio dopo appena sette minuti: Picchi atterra Caruso nella propria area, il direttore di gara indica il dischetto e proprio su rigore Cristiana Girelli sblocca il punteggio, siglando il suo ottavo gol su calcio di rigore nelle ultime tre stagioni di Serie A (in questo periodo nessuna giocatrice nella competizione conta più reti di lei dagli undici metri). Ma, soprattutto, Girelli firma il primo gol nell'era del professionismo femminile. Alla fine è 0-6, Girelli realizza una tripletta e si porta il pallone a casa. A segno anche Boattin e Beerensteyn (doppietta).

