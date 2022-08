ROMA, 07 AGO - Lorenzo Insigne ha firmato il primo gol con la maglia del Toronto, nella MLS. L'attaccante ex Napoli ha segnato la quarta e ultima rete per i canadesi nel confronto vinto 4-3 sul campo di Nashville. A segno (secondo centro in tre partite) anche l'altro italiano dell'attacco del Toronto, Federico Bernardeschi, che ha trasformato un calcio di rigore.

