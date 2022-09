ROMA, 11 SET - Adrien Rabiot non è stato convocato dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la partita di questa sera contro la Salernitana. Il centrocampista francese è stato fermato da un sovraccarico del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Da verificare le sue condizioni per la sfida di Champions contro il Benfica.

