PSG, Galtier sicuro: "Mi aspetto altri tre acquisti"

ROMA, 04 AGO - L'allenatore del PSG, Christophe Galtier, ha aspetta altri tre colpi di mercato entro il 31 agosto, oltre al portoghese Renato Sanches, il cui arrivo a Parigi è imminente. A due giorni dall'esordio nella Ligue 1 contro il Clermont, Galtier ha detto ai giornalisti di aspettare "tre" calciatori nuovi. "Dopo diventerebbe difficile", ha aggiunto. "Il presidente e il ds Campos ci stanno lavorando. Voglio un certo numero di giocatori nella mia rosa, di alto livello, che garantiscano un certo rendimento per tutta la stagione, in modo da creare una sana competizione per un posto da titolare. Non so quando arriveranno, ma so che il club sta facendo di tutto per avere una rosa molto competitiva", ha sottolineato. Finora, e nell'attesa dell'ufficializzazione del trasferimento di Renato Sanches dal Lilla, il PSG ha ingaggiato tre giocatori: il centrocampista portoghese Vitinha (ex Porto), il giovane attaccante francese (20 anni) Hugo Ekitike (ex Reims) e il difensore francese Nordi Mukiele (ex Lipsia). Il PSG deve anche disfarsi di qualche calciatore in esubero, prima di ingaggiarne altri: Wijnaldum è nella lista dei partenti (direzione Roma), Paredes potrebbe invece finire alla Juventus.

