Psg non convoca Paredes; Galtier 'ha testa alla Juve'

PARIGI, 30 AGO - Leandro Paredes non fa parte della lista dei convocati del Paris SG per la partita di campionato di domani contro il Tolosa. Motivo della sua assenza è il mercato, visto che il suo trasferimento alla Juventus sembra sempre più vicino. A dirlo, in conferenza stampa, è il tecnico del Psg, Christophe Galtier. "Paredes non farà parte del gruppo - le parole di Galtier -. Ci ho parlato dopo l'allenamento. Ha trovato un accordo con la Juventus, e la sua testa è altrove, anche se manca ancora l'intesa fra i club. Ho preso la decisione di non inserirlo nei convocati per il Tolosa perché non voglio avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo".

