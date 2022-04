Psg: Pochettino, resto per avere rinvincita in Champions

ROMA, 19 APR - "Ho ancora un anno di contratto, quindi non è una semplice questione di volontà ma contrattuale. Io ho ancora intatta la voglia di rivincita in Champions League. Quando avremo conquistato il titolo, spero già domani, sarà il momento di sedersi tutti insieme per disegnare il futuro della squadra". Lo ha detto il tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, rispondendo ad una domanda sul suo futuro alla vigilia della 33/a giornata di Ligue 1 che potrebbe incoronare campione di Francia la sua squadra con cinque giornate di anticipo. Il Paris Sg ha 15 punti di vantaggio sul Marsiglia e domani può già conquistare il suo decimo titolo se nella partita in programma ad Angers otterrà un risultato migliore di quello che l'OM conquisterà col Nantes. Per il primo match point stagionale, Pochettino dovrà fare a meno di tante stelle, dallo squalificato Neymar agli infortunati Messi e Verratti, ma avrà occasione di schierare qualche giovane a fare esperienza. Eliminato dalla Champions League dal Real Madrid e dalla Coppa di Francia dal Nizza e battuto nella finale di Supercoppa francese dal Lille, Pochettino punta al suo primo scudetto col Psg, avendo vinto finora 'solo' una Coppa di Francia l'anno scorso e la Supercoppa nel 2020. prove."

