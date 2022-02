Pugilato, il quattordicenne Kevin Capuano convocato in Nazionale

C'è anche il giovane marsalese Kevin Capuano, 14 anni, della "Marsala boxe" tra i convocati della nazionale italiana per il test match con altre nazioni che si terrà presso il Centro nazionale pugilato di Assisi, dal 21 al 25 febbraio. Ad accompagnarlo sarà il suo maestro Enzo Minardi.

Pubblicità

Capuano, lo scorso ottobre, in Piemonte, ha vinto il campionato italiano di pugilato categoria Schoolboy, 75 chili. Per Capuano la scalata per il titolo italiano era iniziata a settembre 2021 ai campionati regionali di Catania; poi la qualificazione agli interregionali di Pescara dove ha battuto in finale, sempre al primo round per sospensione cautelare, il pugile di casa Niass, approdando ora alle finali di Mondovì.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA