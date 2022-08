Pugilato: Joshua, anche se perdo con Usyk non mi ritiro

GEDDA, 17 AGO - "Sto per affrontare un avversario che è sicuramente uno dei migliori pugili comprendendo ogni categoria di peso. Se perdessi, non succederebbe contro uno qualsiasi, ed è folle ipotizzare un mio ritiro". Così Anthony Joshua ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle voci che danno l'inglese intenzionato ad abbandonare la boxe in caso di sconfitta, nella notte tra sabato e domenica, contro Oleksandr Usyk nella rivincita del Mondiale dei pesi massimi, a Gedda. "Se perdessi con uno dei migliori in assoluto nel mondo - ha detto ancora l'olimpionico di Londra 2012 - dovrei dire che me ne vado perché mi ha battuto uno del genere? Ma che senso ha dire cose del genere?". "Se le persone vogliono davvero che me ne vada, allora va bene. Non sto implorando nessuno - ha aggiunto Joshua -. Le persone fanno sempre domande e hanno diritto alle loro domande ma, per quanto mi riguarda, io voglio ancora competere. Lo adoro. È impegnativo, ma amo la sfida. A volte mi chiedo se voglio farlo, è così difficile. Non è un lavoro facile ma ho la volontà, ho la forza per continuare a spingere".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA