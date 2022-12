Pugilato: la Sicilia sbanca il podio agli Assoluti elite

La Sicilia ha fatto il pieno ai tricolori Assoluti di pugilato elite che si sono conclusi oggi a Ugento. In Puglia si è chiusa una edizione storica per il nostro movimento che ha chiuso con un bottino finale di 6 ori, 1 argento e 5 bronzi, contro i sei titoli vinti dal 2010 al 2021 con Giuseppe Canonico (2017 e 2018), Francesco Iozia (2020), Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro (2020); Tommaso Sciacca e Angelo Morello nel 2021.

Francesco Iozia e il maestro Carmelo Mammana (Eagle Avola)

È stato Francesco Iozia campione nel 2020 nei 60 kg, quello che ha più impressionato vincendo il titolo nei 57 kg battendo il favoritissimo campano Gianluca Russo, per la gioia del suo maestro Carmelo Mammana che lo allena alla Eagle Avola.

Nicolino Platania e Mario Lanza (Lanza Boxe Scordia)

Lucia Ayari (a destra) esulta dopo la vittoria in finale

Gli altri titoli portano la firma dell'etneo Nicolino Platania (Lanza Boxe Scordia) nei 51 kg; Tommaso Sciacca (Extreme Bc) nei 54 kg; Daniele Salerno (Pug. Dresda) nei 60 kg; Gerlando Tumminello (Fiamme Azzurre) negli 80 kg e al femminile l'impresa è stata firmata dalla catanese Lucia Ayari (B. T. Catania Boxe), l'allieva del maestro Antonio Maccarrone, d'oro nella finale dei 50 kg con a bordo ring il mitico maestro Aroldo Donini.

Lucia Ayari (B. T. Catanai Boxe)

Argento per Domenico Reina (Defence Club) nei 67 kg e i tre bronzi portano la firma di Sebastiano Guastella (Asdz -Figh Noto) nei 48 kg; Imade Tomphson Enofe (Marsala Boxe) nei 71 kg; Antonio Crimi (Marsala Boxe) nei 75 kg; Cristian Sollima (Pol. Little Club) nei 67 kg e Damiana Trischitta (Keep Gold Asd) nei 70 kg.

