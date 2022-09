Pugilato, Malagò: "A Giochi 2024 squadra migliore di Tokyo"

ROMA, 28 SET - "Abbiamo messo le basi per avere a Parigi 2024 una squadra olimpica più forte di quella di Tokyo, a livello quantitativo e qualitativo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presentazione della Roma Boxing Night del prossimo 28 ottobre, serata organizzata da OPI Since 82 in cui il peso massimo Guido Vianello (9-0-1) combatterà per la prima volta in Italia dopo esser salito sul ring sempre negli Stati Uniti. "A Roma vedremo grande pugilato. Combatterà anche la campionessa europea Stephanie Silva, combatterà Mirko Natalizi: faccio i complimenti a tutti, il collegamento di ESPN è tanta roba", aggiunge Malagò, che poi dice "bravo" al presidente della FPI, Flavio D'Ambrosi, "per aver tenuto fermo il timone fermo durante il mare in tempesta. La FPI ha resistito durante gli anni del Covid e lavorato bene sul territorio".

