Pugilato: Mayweather sfiderà una star delle arti marziali

(ANSA-AFP) - TOKYO, 14 GIU - Il pugile Floyd Mayweather sfiderà a settembre la star giapponese delle arti marziali miste Mikuru Asakura. Lo ha annunciato l'organizzazione MMA Rizin, in una conferenza stampa a Tokyo. "I due atleti duelleranno in Giappone a settembre, la data e le regole dell'incontro saranno specificate entro la fine del mese", ha assicurato Nobuyuki Sakakibara, presidente del Rizin, che si è detto molto "orgoglioso di vedere questa sfida". "Sono soprattutto un combattente di MMA, e userò questa specialità per vincere quest'incontro, sono impaziente", ha affermato Mikuru Asakura, 29 anni, il giapponese che ha conquistato 16 vittorie nei combattimenti professionistici in MMA. "Sono il migliore, ho visto tutte le stelle e ho battuto tutti i record", ha risposto lo statunitense Floyd Mayweather, noto come 'Money', prima di aggiungere che Mikuru Asakura è "un avversario come un altro". A 45 anni, il grande fuoriclasse del pugilato, imbattuto in carriera (50 vittorie), ha detto di voler "fare come sempre: mostrare al pubblico quello che è venuto a vedere". Il super-peso piuma si era ritirato prima di tornare nel 2017 per sconfiggere la star delle MMA Conor McGregor. Mayweather ha anche affrontato un giovane kick-boxer giapponese, Tenshin Nasukawa, alla fine del 2018, in Giappone, sconfiggendolo in 2' netti. Mayweather ha anche ricordato più volte di essersi battuto "per divertimento" contro lo youtuber startunitense Logan Paul nel 2021". (ANSA-AFP).

