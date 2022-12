Pugilato: sette siciliani sul ring per la conquista del tricolore Assoluto

Il PalaOzan di Ugello è pronto ad ospitare dalle 14,30 le finale dei campionati italiani Assoluti elite di pugilato che quest'anno in Puglia festeggiano il Centenario dopo il primo gong che fu suonato nel 1920 a Milano. Oggi ci si metterà al collo la medaglia d'oro sin proietterà verso traguardi importanti con la maglia azzurra con i Giochi di Parigi 2024 che ormai sono nel mirino di diversi atleti italiani.

Il maestro Antonino Maccarrone e Lucia Ayari Francesco Iozia e il maestro Carmelo Mammana

E la lista è aperta da due siciliani che hanno già difeso i colori dell'Italia nelle più importanti manifestazioni internazionali: il pozzallese Francesco Iozia allievo alla Eagle Avola del maestro Carmelo Mammana e la catanese Lucia Ayari allieva alla B. T. Catania Ring del maestro Antonino Maccarrone

Iozia tricolore nel 2020 nella categoria 60 kg, oggi insegue un magico bis nella finale dei 57 kg opposto all'altro azzurro Gianluca Russo, dopo aver battuto in semifinale Yussef Al Murchid. Lucia Ayari con a bordo ring il maestro Aroldo Donini aprirà le finali di oggi (via alle 14,30) contro la piemontese Federica Macrì, dopo aver vinto in semifinale contro la campana Catalina Garofano.

Nicolino Platania (Lanza Boxe Scordia)

Altri cinque sono i siciliani che saliranno sul ring per il titolo. Nei 51 kg l'etneo Nicolino Platania (Lanza Boxe Scordia) dopo aver vinto la semifinale contro il ligure Marco De Monti, oggi l'allievo del maestro Mario Lanza trova l'ostico Fares Al Assi. Nella finale dei 54 kg, il palermitano Tommaso Sciacca (Extreme Bc), tricolore nel 2021 nei 52 kg, sfiderà il piemontese Simone Cuomo. Nei 60 kg tocca al siracusano Daniele Salerno (Pug. Dresda) riportare il titolo in Sicilia con l'allievo del maestro Tanino Dresda opposto ad Adil Choukhmane. Il palermitano Gerlando Tumminello (Fiamme Azzurre) in finale nella categoria 80 kg con un avversario quotato come Andrea Ottomano.

Daniele Salerno e Lucia Ayari

Infine nei 67 kg dopo la semifinale tutta siciliana, sarà Domenico Reina (Defence Club) dare la caccia al titolo contro Gianlugi Malanga, mentre Cristian Sollima (Pol. Little Club) torna a casa con il bronzo che hanno conquistato anche il siracusano Sebastiano Guastella (Asdz – Fight Noto), classe 2002, allievo dell'ex professionista Vincenzo Zarbo e altri tre siciliani: Tomphson Imade Enofe (Marsala Boxe) nei 71 kg, Antonio Crimi (Marsala Boxe), nei 75 kg e Damiana Trischitta (Keep Cold Asd) nei 70 kg .

