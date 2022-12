Pugilato: tricolori Assoluti nel segno della Sicilia

Entrano nel vivo i campionati italiani Assoluti elite di pugilato in corso di svolgimento al PalaOzan di Ugento/Gallipoli in provincia di Lecce. Oggi in programma le semifinali e la Sicilia può già contare su 11 medaglie sicure, nonostante le assenze di big come l'etneo Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro e il siracusano Giuseppe Canonico, a conferma della bontà di una scuola che continua a dominare la scena nazionale.

Dalle 14,30 tanta Sicilia sul ring in corsa per le finali che domani assegneranno i titoli. Riflettori puntati 57 kg dove in corsa per il tricolore c'è il pugile di Pozzallo, Francesco Iozia allievo alla Eagle Avola del maestro Carmelo Mammana, campione d'Italia nel 2020 nella categoria 60 kg. Iozia avrà come avversario Yussef Al Murchid pugile ampiamente alla sua portata.

Semifinale tutta siciliana nei 67 kg e quindi due medaglie già sicure: di fronte Domenico Reina (Defence Club) e Cristian Sollima (Pol. Little Club). Nei 51 kg l'etneo Nicolino Platania (Lanza Boxe Scordia), l'allievo del maestro Mario Lanza, rova sulla strada per la finale il ligure Marco Demontis. Il palermitano Tommaso Sciacca (Extreme Bc), tricolore nel 2021 nei 52 kg, stavolta punta al bis nei 54 kg ma oggi deve battere il laziale Gianmarco Caratelli. Nei 60 kg il siracusano Daniele Salerno (Pug. Dresda) allievo del maestro Tanino Dresda, sfiderà l'altro ligure Mario Carmagnino. Il trapanese Imade Enofe sarà impegnato nei 71 kg contro il piemontese Francesco Magrì e sempre per la Marsala Boxe sul ring nei 75 kg Antonino Crimi contro il triestino Drilon Thaci. Il palermitano delle Fiamme Azzurre, Gerlando Tumminello nella semifinale degli 80 kg trova il triestino Davide Biagi.

Al femminile ha chiuso già con il bronzo Damiana Trischitta (Keep Gold Asd) battuta in semifinale nei 70 kg da Arianna Cornio. Tra poco invece salirà sul ring la catanese Lucia Ayari (B. T. Catania Ring), l'allieva del maestro Antonino Maccarrone, impegnata nella semifinale dei 50 kg contro la campana Catalina Garofano. Lucia Ayari a bordo ring avrà il mitico maestro Aroldo Donini e punta senza mezzi termini alla finale per il titolo di domani.

