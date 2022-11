Qatar 2022: Morgan Freeman criticato dai fan per aver partecipato alla cerimonia di apertura dei Mondiali

"È deludente vedere Morgan Freeman prendere soldi per sostenere un regime oppressivo". Così si esprimono i fan dell'attore americano in merito al suo ruolo nella cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar. Anche il collega Gary Webster, protagonista di "Dangerous Game" e "Minder", ha criticato la scelta di Morgan via twitter: "Per uno che ha interpretato Nelson Mandela – che conosceva meglio di chiunque altro l'impatto e le conseguenze dell'isolamento su un paese e il successo portato da un cambiamento di politica per quella nazione – è così deludente vedere Morgan Freeman prendere soldi per sostenere un regime oppressivo. È vergognoso".

Freeman ha infatti dialogato sotto le luci dello stadio Al Bayt, con Ghanim Al-Muftah, ventenne youtuber molto noto nel suo paese. Affetto dalla sindrome da regressione caudale, non ha gli arti inferiori e si è fatto promotore di diverse fondazioni di sostegno alle persone affette da malattie rare. Studia scienze politiche, pratica sport estremi ed è ambassador Onu.

Nonostante questo abbellimento scenico, risulta comunque contraddittoria la posizione del Qatar, che non conosce il rispetto per i diritti fondamentali.

Tra le preoccupazioni maggiori c'è l'atteggiamento che nel paese si mostra nei confronti della comunità LGBTQ+. Non sono state date rassicurazioni in questo senso, per questo motivo, tantissimi supporter LGBTQ+ delle squadre di calcio impegnate nei Mondiali, si tengono alla larga dagli stadi. Personalità come Dua Lipa e Shakira hanno rifiutato, anche per questo motivo, di prendere parte allo show d'apertura e chiusura dei mondiali. Per questo, la scelta di Morgan Freeman è stata aspramente criticata.

