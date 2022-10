Questo è un Catania da sballo: in Europa unici ancora a punteggio pieno

Nessuno in Europa come il Catania. La squadra di Ferraro infatti non è l’unica a punteggio pieno in Italia, ma è anche l’unica squadra che gioca uno dei tornei delle 4 serie dei cinque campionati più importanti d’Europa ad avere vinto tutte le partite giocate. Un record che – ed è quello che sperano tutti i tifosi rossazzurri – può ancora essere consolidato visto anche il ruolino di marcia, da rullo compressore, del Catania nel girone I della serie D italiana.

Sono prese in considerazione 819 squadre che giocano i 42 campionati di prima, seconda, terza, quarta divisione in Inghilterra, Spagna, Italia, Germanie e Francia.

Le uniche che si avvicinano come risultati sono due giganti: il Real Madrid che nella Liga spagnola ha vinto 10 delle 11 partite giocate pareggiandone una, e il Paris Saint Germain, 12 giocate, 10 vinte e due pareggiate. Imbattute in Europa (ma non a punteggio pieno), oltre al Catania, al Real e Al Psg, altre 11 squadre: il Las Palmas della serie B spagnola (12 partite, 7 vittorie), il Racing de Ferrol (9 giocate, sette vittorie) nella primera division (la serie C spagnola), e poi nella segueda (la serie D spagnola che è divisa in 4 gironi) l’Arenteiro (8 giocate, 5 vittorie), il Sestao (8 giocate, 6 vittorie), il Teruel (8 giocate, 6 vittorie) e l’Antequera (8 giocate, sei vittorie). In Francia, oltre al Paris Saint Germain, bisogna andare nel championnat National 2 (la serie D francese divisa in quattro gironi) per trovare squadre senza sconfitte: il Racing Club de France (8 partite, 6 vittorie), il Fleury 91 (sette partite, 4 vittorie), il Jura Sud (7 partite, 4 vittorie), il Goal Fc (7 partite, 4 vittorie) e Olympique Saumur (7 partite, 3 vittorie). Nessuna squadra è imbattuta nelle prime quattro divisioni in Inghilterra.

