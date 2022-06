Race to Atp Finals: Berrettini torna a sperare

MILANO, 13 GIU - Con la vittoria al torneo di Stoccarda, Matteo Berrettini risale sei posizioni e torna nella Top 20 della Atp Race To Turin, che determina i qualificati alle Nitto Atp Finals in calendario al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre. Con 1.195 punti l'italiano, terzo azzurro con più trofei all'attivo dal 1968 ad oggi e solo tre partite perse sull'erba negli ultimi tre anni, è 17esimo e può ancora puntare alla qualificazione. Tutto invariato, invece, nelle prime dieci posizioni della Race to Turin. Nella classifica guidata dagli spagnoli Nadal e Alcaraz, il primo degli italiani è Jannik Sinner, 12esimo con 1.430 punti. Nel doppio restano in corsa per le Nitto Atp Finals Simone Bolelli e Fabio Fognini. È sempre più colorata d'azzurro la Pepperstone Race to Milan, la classifica under 21 che qualifica gli otto partecipanti alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals, in programma dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud di Milano. Sono tre i tennisti italiani tra i primi 10, ben sette tra i primi 20, che diventano nove considerando i primi 30 di questo ranking che tiene conto dei punti ATP conquistati a partire dal primo gennaio 2022. Il progresso in classifica più evidente è quello del ventenne Luciano Darderi, che con la semifinale raggiunta all'ATP Challenger di Perugia ha scalato ben 24 posizioni ed è ora al 26esimo posto, con 107 punti.

