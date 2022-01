Raggiunto l'accordo per il trasferimento di Vlahovic: dalla Fiorentina alla Juventus per 75 milioni

Fiorentina e Juventus hanno raggiunto l'accordo per le cifre del passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Sky Sport i due club hanno raggiunto un accordo sulla valutazione a 75 milioni di euro (67+bonus). La trattativa però non si è ancora conclusa visto che le parti stanno parlando delle modalità di pagamento. Se dovesse andare definitamvente in porto la trattativa, Vlahovic diventerebbe l’acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio.

Striscioni offensivi nei confronti di Dusan Vlahovic sono stati affissi nei pressi dello stadio Franchi di Firenze da parte di tifosi della Fiorentina. Le voci sempre più insistenti di una imminente cessione dell’attaccante serbo alla Juventus stanno infatti creando un clima di tensione e di rabbia a Firenze, che rischia di veder partire (come già accaduto in passato) il suo giocatore più importante verso il club bianconero.

