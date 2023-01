Ranieri, dentro ho maremoto,entusiasta di tornare a Cagliari

CAGLIARI, 03 GEN - "Sono felice, sono entusiasta di poter sedere ancora una volta sulla panchina del Cagliari". Queste le prime parole di Claudio Ranieri, alla seconda avventura con i rossoblù ."Dentro di me c'era un maremoto - ha spiegato il tecnico - mi son detto: ho un sogno dentro di me, ero un ragazzino quando arrivai a Cagliari e ho portato dentro di me il Cagliari tutta la mia carriera nei momenti più bui. I miei ricordi mi mettevano paura: perché andare a rischiare di sporcarli? Ma mi sono detto: perché essere egoista? Il figlio di Riva mi scriveva: anche papà è entrato da presidente onorario, ma nessuno si dimentica di quel che ha fatto".

