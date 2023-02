Real Madrid vince Mondiale club, 5-3 ad Al-Hilal

ROMA, 11 FEB - Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club, battendo 5-3 in finale a Rabat i sauditi dell'Al Hilal. Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo organizzato dalla Fifa che assegna i titolo di campione del mondo. Per il tecnico dei madrileni, Carlo Ancelotti, è il 24/o trofeo da allenatore e il terzo in questa manifestazione. Per il Real hanno segnato una doppietta Vinicius e Valverde, oltre a Benzema, per l'Al Hilal due volte a segno Vietto e una Marega.

