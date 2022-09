Regina: minuto di silenzio in Zurigo-Arsenal

ROMA, 08 SET - La notizia della morte della regina Elisabetta II ha avuto un'eco anche allo stadio Kybunpark di San Gallo, dove l'Arsenal - una delle squadre di Londra - stava per tornare in campo nel secondo tempo della sfida contro lo Zurigo. Prima del fischio di ripresa del gioco da parte dell'arbitro svedese Mohammed Al-Hakim, per il secondo tempo, la squadra inglese e quella svizzera hanno osservato un minuto di silenzio, per ricordare la figura della sovrana deceduta oggi in Scozia. La partita fra Zurigo e Arsenal è valida per la 1/a giornata del Girone A dell'Europa League.

