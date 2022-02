Ribery ferito in un incidente d'auto: ha un trauma cranico

Incidente d’auto nella notte e tanta paura per Franck Ribéry mentre viaggiava a bordo della sua auto guidata da un’altra persona nella zona Laura di Paestum. Il giocatore è stato trasportato al vicino ospedale di Battipaglia per una ferita alla testa; la prognosi sarà di sette giorni e quindi Ribéry salterà Inter-Salernitana di venerdì. Il francese ha riportato un lieve trauma cranico, così come riportato dalla nota stampa ufficiale della società granata. «A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico - si legge - L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA