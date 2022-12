Riecco la Premier, Tottenham di Conte apre il Boxing day

ROMA, 23 DIC - Dopo la parentesi Mondiale, è iniziato il countdown per la ripresa dei campionati e la Premier sarà tra tra i primi con il Boxing Day, che si aprirà con un derby di Londra, quello tra Brentford e Tottenham: la squadra di Conte è quarta in classifica e, per gli esperti di Sisal, è largamente favorita per il successo, a 1,93, si sale a 3,60 per la vittoria dei padroni di casa, stessa quota per il pareggio. Il Newcastle deve difendere il terzo posto in classifica al King Power Stadium contro il Leicester. I Magpies sono in serie positiva da 10 partite ed è molto probabile che riprenderanno come hanno lasciato ovvero con una vittoria, data a 2,20. Il successo delle Foxes è a 3,15, mentre il pareggio vale 3,40. Comincia da Birmingham la rincorsa del Liverpool alla zona Champions League, ora distante 7 punti. I Reds trovano l'Aston Villa che, dopo il cambio panchina da Gerrard a Emery, va a caccia di punti per uscire dalla zona bassa della classifica. Per gli esperti di Sisal ad avere la meglio saranno gli uomini di Klopp, avanti a 1,70 contro il 4,40 dei padroni di casa e il 3,90 per il segno X. Il Boxing Day si chiuderà con un'altra stracittadina londinese, Arsenal capolista contro West Ham. Il pronostico pende tutto dalla parte della squadra di Arteta, favorita a 1,48, il successo ospite è a 6,25, pareggio a 4,25.

