Rifugiati: consegnata a Unhcr la maglia rosa 2022 del Giro donne

ROMA, 20 GIU - La maglia rosa 2022 del Giro donne è stata consegnata a Unhcr durante la tavola rotonda 'Rifugiati, dall'asilo all'integrazione'' tenutasi a Roma in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Un gesto all'insegna della solidarietà e della pace e che esprime la vicinanza dell'organizzazione del Giro Donne, Pmg Sport/Starlight, all'attività dell'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati. "La maglia sarà portata dalla leader della corsa, verrà vista in circa 200 Paesi, milioni di persone assisteranno alla gara - ha dichiarato il direttore del Giro donne, Roberto Ruini consegnandola a Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino -. Portare questa maglia sarà per noi un modo per essere vicini e non girarci dall'altra parte, è il nostro modo per dirvi grazie". Fino al termine del Giro Donne - partenza il 30 giugno da Cagliari, arrivo a Padova il 10 luglio - prosegue la condivisione della campagna Together #WithRefugees, raccolta fondi a favore dei rifugiati di tutto il mondo, anche con la presenza durante le tappe dei dialogatori di Unhcr, impegnati nella promozione di sottoscrizioni regolari che consentono a chi le effettua di diventare 'Angeli dei Rifugiati'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA