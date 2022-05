Rinella e Rindone, talenti siciliani sul podio internazionale

La Sicilia della lotta protagonista in uno dei più importanti appuntamenti europei giovanili. A Zagabria, nel prestigioso <Croatia Open>, evento dedicato alla lotta greco romana e femminile Under 17, l'Italia ha sbancato il podio e tra i protagonisti due talenti siciliani. Nella categoria 49 kg per la libera femminile è arrivato l'oro della palermitana Fabiana Rinella (Fiamme oro Termini Imerese), allenata dal papà Salvatore ex azzurro che adesso fa parte dello staff tecnico della Nazionale. Nella libera femminile l'Italia ha conquistato l'argento con Emma Carri nei 69 kg e il bronzo con Concetta Simonelli (46 kg), Elena Nicolodi (61 kg), Denise Piroddu (57 kg) e Anna Iodice (73 kg).

Nella lotta greco romana, invece, sono arrivati tre bronzi per l'Italia e ancora Sicilia protagonista grazie al talento di Michael Rindone della Lotta Club Jonio Catania. L'allievo del maestro Salvatore Campanella, che è anche responsabile del Centro Federale della Fijlkam alla Plaia di Catania, ha vinto il bronzo nella finale della categoria 71 kg. Gli altri due bronzi azzurri sono stati conquistati da Gabriele Pucher nei 48 kg e Francesco Stopponi nei 55 kg.

I talenti azzurri a Zagabria

