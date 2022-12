Ritorna a Catania la storica "San Silvestro a mare"

Una gara senza regole e fuori da ogni schema, un tuffo a metà tra il goliardico e l’impresa sportiva. Tutto questo è la «San Silvestro a mare», la tradizionale gara di nuoto che ritorna dopo lo stop per il Covid per chiudere tradizionalmente l’anno con un tuffo nelle acque del Golfo di Ognina a Catania.

Sabato l'edizione numero 61 richiamerà sicuramente come sempre migliaia di spettatori e complice il clima che continua ad essere primaverile verrà battuto anche il record di iscritti come hanno sottolineato ieri gli organizzatori della Nuoto Catania, in testa il presidente Mario Torrisi riuscito negli anni con il suo staff a ridare vita a questo evento “creato” dall’indimenticabile Lallo Pennisi.

La presentazione della San Silvestro

Ieri, alla presentazione al Circolo Canottieri Jonica di Catania da dove domani si potrà seguire l’evento, c’è stata la presentazione ufficiale con Mario Torrisi affiancato il vice presidente Igo La Mantia, il presidente del Cc Jonica, Vittorio Balestrazzi; il delegato sport del circolo Antonio Tarro e Sergio Parisi presidente della Federnuoto Sicilia.

«Organizzare la San Silvestro rappresenta un ritorno alla normalità e a una delle tradizioni più belle della nostra città - ha fatto il suo esordio Mario Torrisi - e ringrazio Giusi Malato, che è stata la responsabile della macchina organizzativa di quest’evento. Lo specchio d’acqua della Jonica, la mattina del 31 diventerà ancora una volta il salotto della nostra città. Ringrazio Nello Russo presidente di “Catania Al Vertice” che ogni anno ci garantisce la pulizia del fondale e Sergio Parisi sempre vicino non solo alla Nuoto Catania ma alla San Silvestro».

Tra le novità di quest’anno la presenza dell’associazione “Amici del Garibaldi” per la donazione del sangue come ha anticipato il dott. Igo La Mantia: «Leghiamo la San Silvestro che rappresenta la storia dello sport catanese a un’altra importante iniziativa. Quest’anno ospitiamo l’associazione “Amici del Garibaldi”, e soprattutto il servizio transfusionale del Garibaldi centro, con il suo primario Nuccio Sciacca, per la donazione del sangue».

Giusi Malato pluriscudettata con l'Orizzonte Catania e oro olimpico con il Setterosa Giusi Malato (Nuoto Catania) in prima fila nell'organizzazione della "San Silvestro a mare"

Tra i partecipanti un’atleta di punta della Nuoto Catania di A1 di pallanuoto, il difensore Riccardo Torrisi e numerosi atleti della squadra Under 16, allenata da Giusi Malato che emozionata ha dichiarato: «Una grande emozione per il ritorno della “San Silvestro a mare!”. Quest’anno sono stata chiamata ad organizzarla e questo mi rende orgogliosa. Per me la San Silvestro è appartenenza ai colori rossazzurri e a tutto ciò che ricorda la città di Catania».

Il pallanotista Riccardo Torrisi (Nuoto Catania) sarà al via della "San Silvestro a mare"

La manifestazione sarà anche un modo per ricordare Lallo Pennisi che 63 anni fa inventò questa gara nella quale negli anni hanno partecipato diverse generazioni di nuotatori, pallanuotisti e semplici amatori del tuffo di fine anno.

IL PROGRAMMA. Sabato a partire dalle 8 alla Jonica, la possibilità per tutti di iscriversi alla gara clou assoluta e alle gare delle altre categorie in programma: donne, Under 17, diversamente abili e master. Il via della prima batteria è previsto alle 10 per le 10.

