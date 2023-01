Roma;Abraham, rapporto con Dybala si sta consolidando

ROMA, 26 GEN - "La pausa mi ha fatto bene. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia e recuperato le energie. Mi dicevo che, quando sarei tornato, avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile. Ed è quello che sto facendo". Lo ha detto Tammy Abraham, attaccante della Roma, in un'intervista ai social di "StarCasino" commentando il rendimento nel 2023. E l'obiettivo per la stagione in corso non cambia. "Voglio portare di nuovo un trofeo a Roma, voglio riprovare la sensazione dello scorso anno" ha aggiunto. Il rapporto con Dybala, invece, lo definisce "buono sia dentro che fuori dal campo", sottolineando che adesso "si sta consolidando e anche per la squadra è positivo, ma dobbiamo continuare su questa strada".

