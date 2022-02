ROMA, 22 FEB - La Roma aspetta di acquisire gli atti da studiare per la squalifica a Mourinho e Tiago Pinto con l'obiettivo di presentare ricorso per il quale ha tempo sette giorni. Con lo Spezia, intanto, andrà sicuramente Foti in panchina. .

